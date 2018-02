Medarbejderne på Berlingske har på et møde besluttet, at de nedlægger arbejdet for dagen og er onsdag gået hjem.



Det erfarer Ritzau.



Det sker, efter at Berlingske Media onsdag har præsenteret en ny strategi for huset, der blandt andet medfører en spareplan og 93 nedlagte stillinger.



Den nye kurs medfører blandt andet, at adgang til Berlingskes netavis vil koste 99 kroner om måneden. Papirudgaven af avisen vil beholde sin nuværende størrelse.



Men til gengæld vil den egentlige produktion af aviser flyttes ud af koncernen til selskabet Wunderkind.



- Det, som vi gennemfører nu, er en nærmest dramatisk digital omstilling af Berlingske Media, sagde koncernchef Anders Krab-Johansen tidligere til Mediawatch.



Efter planen lukker også hjemmesiderne mx.dk, business.dk og aok. Papiravisen Metroxpress lægges sammen med BT og bliver til BT Metro.



Også Børneavisen Kids News bliver lukket, lyder det.



