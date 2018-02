FLSmidth oplyste i november, at det havde indgået en kontrakt på en cementfabrik i Nordafrika til en værdi på over 100 mio. euro.



Nu er der sat navn på kunde og land. Kunden er ETHRB Group, og landet er Algeriet.



Det skriver branchesitet Global Cement.



Konkret er det et partnerskab mellem FLSmidth og Beijing Triumph International Engineering Company, der skal opføre fabrikken. Den vil, når den er færdiggjort, have en kapacitet på 12.000 ton cement dagligt, og den ventes færdig i 2020.



/ritzau/FINANS