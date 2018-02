Det tyske containerrederi Hapag-Lloyd klarede sig bedre end ventet i 2017, hvor opkøbet af konkurrenten United Arab Shipping Company (UASC) trak op i resultaterne.



Mærsk-rivalen kommer ud af 2017 med et driftsoverskud før af- og nedskrivninger, EBITDA, på 1055 mio. euro, hvilket er en stigning fra 607 mio. euro i 2016. Det viser et foreløbigt regnskab for 2017, der er offentliggjort onsdag.



Resultatet var højere end ventet, da analytikerne ifølge Bloomberg News havde ventet et plus på 949 mio. euro. Opkøbet af UASC blev gennemført i maj sidste år og har dermed haft effekt i lidt mere end syv måneder.



Den stigende indtjening kommer som følge af en fremgang i volumenerne, da rederiet sidste år transporterede 9,8 mio. containere (teu) mod 7,6 mio. containere i 2016.



Samtidig lød de gennemsnitlige fragtrater på 1051 dollar mod 1036 året før, og omsætningen steg derfor til 10 mia. euro fra 7,73 mia. euro i 2016. Analytikerne havde ventet en omsætning på 9,78 mia. euro.



- Ud over en positiv udvikling i den globale containertransport og en mindre forbedring i fragtraterne var udviklingen primært drevet af opkøbet af United Arab Shipping Company, skriver Hapag-Lloyd i regnskabet.



Hapag-Lloyd oplyser ikke forventninger til 2018 i onsdagens meddelelse. Det endelige regnskab bliver offentliggjort 28. marts.



Hapag-Lloyd-aktien stiger knap 4 pct. på børsen i Frankfurt.



