Aarsleff: Mere aktivitet i udlandet løfter toplinjen

Mio. kr. Q1 2017/18 Q1 2016/17 Omsætning 3002 2917 EBIT 107 103 Res. før skat 103 98 Nettoresultat 78 74

Mio. kr. Ved Q1 2017/18 Før Q1 2017/18 Omsætningsvækst (%) cirka 5 cirka 5 EBIT 450 450

Entreprenørkoncernen Per Aarsleff øgede både salg, drift og bundlinje i første kvartal af regnskabsåret 2017/18, hvor mere aktivitet i udlandet trak op på toplinjen, mens en gevinst fra salg af en byggegrund gav udslag længere nede i resultatopgørelsen.Særligt divisionen Rørteknik trak op i kvartalet, mens Fundering bidrog med negativ vækst, og Anlæg & Byggeri viste en stort set flad udvikling.Aarsleff omsatte samlet set for 3002 mio. kr. i første kvartal 2017/18, mens salget i den tilsvarende periode et år tidligere var 2917 mio. kr.Det svarer til en vækst på 2,9 pct. sammenlignet med samme periode af regnskabsåret før.Fremgangen i salget er i særlig høj grad kommet uden for Danmarks grænser, hvor Aarsleff havde stor fremgang i første kvartal, mens omsætningen omvendt faldt herhjemme.- Omsætningen i Danmark faldt med 2,5 pct., mens omsætningen i udlandet steg med 17,8 pct., skriver Aarsleff i regnskabet.I alt omsatte Aarsleff for 913 mio. kr. i udlandet i første kvartal mod 775 mio. kr. i første kvartal 2016/17. Det svarer til en andel af den samlede omsætning på godt 30 pct. mod godt 26,5 pct. i første kvartal året før.FUNDERING GIVER LIDT MALURT I BÆGERETKigger man dybere ned i de enkelte forretningsben, var det særligt Rørteknik-divisionen, der trak op med en fremgang i omsætningen på hele 26,7 pct. - blandt andet som følge af opkøbet af det norske selskab Olimb.Omvendt faldt omsætningen i Fundering med 11 pct. - primært på grund af lav aktivitet på det danske marked, skriver Aarsleff i regnskabet. Bygge & Anlæg bidrog med en lille salgsvækst på 1,1 pct.På driften trak et salg af en byggegrund op og var med til at sikre fremgang sammenlignet med første kvartal 2016/17.Driftsresultatet før renter og skat (EBIT) steg til 107 mio. kr. fra 103 mio. kr. i første kvartal 2016/17. Salget af byggegrunden påvirkede positivt med 9,6 mio. kr., så underliggende faldt driftsresultatet dermed.For hele 2017/18 fastholder Per Aarsleff forventningerne om et driftsresultat (EBIT) i niveauet 450 mio. kr. Omsætningen ventes at vokse med cirka 5 pct. sammenlignet med 2016/17.Tabel for Per Aarsleffs regnskab for første kvartal af det forskudte regnskabsår 2017/18:Per Aarsleffs forventninger til 2017/18:/ritzau/FINANS