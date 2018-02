Mens der blev spillet mere og Danske Spil fik flere kroner i kassen i 2017, faldt resultatet. Der er brugt store summer på en stor it-opdatering af Lotto, hvilket har kostet mange penge til it-eksperter.



Det viser regnskabet for 2017, der er offentliggjort onsdag formiddag.



- Vi har gennemført og gennemfører en række investeringer i it og kunderettede tiltag, som ruster os til fremtiden.



- En del af de investeringer, vi har gennemført i løbet af året, har allerede givet afkast, og vi er på flere brands lykkedes med at tage markedsandele på det liberaliserede marked, skriver administrerende direktør i Danske Spil, Susanne Mørch Koch, i regnskabet.



Samlet kom der 4,9 milliarder kroner i kassen hos Danske Spil sidste år, når præmierne udbetalt er fraregnet det, der er kommet ind fra indsatser. Det var en lille stigning.



Resultatet på 1,7 milliarder kroner er til gengæld faldet med små 100 millioner kroner.



Det kan næsten fuldkomment henføres til en markant stigning i administrationsomkostningerne. De dækker blandt andet udgifterne til løn.



Lønudgifterne er steget fra 292 til 344 millioner kroner, samtidig med at det gennemsnitlige antal ansatte er steget fra 439 til 506.



Mange af dem er dog midlertidigt ansatte it-specialister, der har været med til at lave og indføre helt nye systemer på Lotto landet over.



Skeler man til de forskellige områder i Danske Spil, så var der let tilbagegang for spil som Lotto og Quick, mens divisionen, der dækker over spil som Oddset og Casino, gik pænt frem.



Onlinespilleautomaterne under spilnu.dk gik pænt frem, mens det lille område for managerspil på nettet måtte notere sig et stort skridt tilbage.



For den danske statskasse var resultatet af ejerskabet af Danske Spil i 2017 et plus på 2,7 milliarder kroner i selskabsskat, afgifter og overskud. En stor milliard af dem går til udlodningsmidlerne, der støtter sport og demokratiske ungdomsforeninger.



- Danske Spils fornemmeste opgave er at tjene penge til samfundet, og bestyrelsen ser med tilfredshed på Danske Spils fortsatte udvikling og styrke, skriver Peter Gæmelke, formand for Danske Spil, i en pressemeddelelse.



/ritzau/