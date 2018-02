Det stopper ikke ved rekord-regnskab: Megastor danskejet kødproducent vil udvide til flere lande

Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Den megastore kødproducent Goodvalley med en ejerkreds domineret af danske storlandmænd hviler ikke på laurbærrene efter dagens rekordregnskab med det bedste resultat nogensinde.



Koncernen, der med en omsætning på 1,6 mia. kr. driver over 40 grisefarme i Polen, Ukraine og Rusland foruden polsk slagterivirksomhed, kar kig på ekspansionsmuligheder via etablering i helt nye lande.



"Vi sætter ikke navne på nye lande, vi kigger på med henblik på eventuel etablering af nye produktionsanlæg. Men det er klart, at vi i kraft af de mange år, vi har opereret, har lang erfaring i Østeuropa. Her opfylder en række lande også de krav, vi stiller. Der skal være en stor produktion af korn til grisefoder, der skal være en underforsyning af svinekød, og der skal være udsigt til en stigende købekraft og dermed efterspørgsel på vores produkter," siger adm. direktør Tom Axelgaard



Han tilføjer, at der både kan være tale om, at Goodvalley vil købe eksisterende landbrug og selv vil etablere produktion fra bar mark.



"Der er flere steder i Østeuropa succesfulde landbrugsselskaber – også danskejede – hvor ejerkredsen står i samme situation som vi gør med et ønske om at få en mere likvid aktie og derfor gerne vil sælge ud," siger han.



Det ligger også i selskabets strategi, at produktionen i de tre lande, hvor selskabet i dag er aktivt, skal øges. Goodvalley er i dag den andenstørste polske svineproducent og det samme er tilfældet i Ukraine.



Børs-ambition



Børsintroduktionen af Goodvalley ønsker selskabet ikke i forbindelse med præsentationen af sin årsrapport at knytte kommentarer til.



"Vi oplyser, at vi har ambitioner om en børsnotering i år, men der er ikke truffet beslutning, så der er ingen grund til at sige mere om det. Det er jo heller ikke sådan, at vi er presset til at gennemføre en børsintroduktion," fastslår økonomidirektør Hans Henrik Pedersen, Goodvalley.



Goodvalley med hovedsæde på Axelborg i København starter senere i år opførelsen af et slagteri i Ukraine. Dét ventes klart til drift næste år.



I forvejen har koncernen slagteri- og fødevareforædlingsvirksomhed i Polen.



Dermed har Goodvalley aktiviteter i alle led af kæden fra jord til bord: Markbrug med produktion af foder, gårde med grisesøer, der får smågrise, som kan sælges til andre landmænd eller fedes op til slagtevægt samt slagtning af grise, håndtering og salg af kød til engros- eller detailhandel. Dertil kommer en omfattende energiproduktion, som blandt andet anvender gylle fra svinefarmene.



Stor børs-gevinst til ejere



Goodvalley, der netop har taget navneforandring fra Axzon og går efter en børsnotering i år, omsatte i 2017 for over 1,6 mia. kr. Med et driftsresultat (ebitda) på pænt over 400 mio. kr. kan værdien af selskabet ved en børsnotering løbe op mod 3 mia. kr. eller mere.



Det vil i givet fald give de mange investorer, som har været med siden starten for over 20 år siden, meget store gevinster.



Goodvalley, som allerede har en obligation noteret på Nasdaq i København, forklarer rekordregnskabet for 2017 med højere svinepriser og en god performance internt. I år ventes på grund af lavere priser på svin og kød en stagnerende, måske faldende omsætning og indtjening.



Goodvalley, der er i både Polen og Ukraine er den næststørste svineproducent, satser på løbende at øge sin andel af grise, som er vokset op med udelukkende at få gmo-frit foder, samt grise, der aldrig er behandlet med antibiotika.