Mio. kr. FY 2017 FY 2016 Omsætning 1333 1237 Bruttoresultat 874 827,4 EBIT 768 724 EBVAT 609 605,8 Resultat før skat 950 385 Nettoresultat 741 299,1 Udbytte kr. 12,00 0

Mio. kr. Ved Q4 2017 Omsætning 1500 EBVAT 650

Ejendomsselskabet Jeudan leverede som selskabet havde ventet for regnskabsåret 2017.Jeudan landede en omsætning på 1333 mio. kr. mod ventet 1237 mio. året før.Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) landede på 609 mio. kr. mod 606 mio. kr. året før.- Vi er tilfredse med præstationen for 2017 hvor EBVAT opfyldte forventningerne. Udsigterne for 2018 er aktuelt lyse med yderligere vækst i EBVAT, og med markedsforventninger til en stigende rente vil året formentlig byde på endnu et år med et pænt resultat før skat, siger administrerende direktør Per W. Hallgren i regnskabet.Værdiregulering af ejendomme blev 337 mio. kr. svarende til 1,4 pct. af de samlede ejendomsværdier. Og overskuddet før skat blev 950 mio. kr. mod 385 mio. kr. i 2016.Bestyrelsen foreslår et udbytte for regnskabsåret 2017 på 12,00 kr. per aktie.For 2018 ventes et resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) i niveauet 650 mio. på baggrund af en omsætning på cirka 1,5 mia. kr.- Selv om jeg forholder mig kritisk og nøgternt til de kommende år, er jeg tryg ved fremtidsudsigterne for virksomheden, siger direktøren, der også ser, at den stigende rente åbner muligheder for opkøb.- Den stigende rente vil måske også forbedre mulighederne for opkøb i 2018 og de kommende år, hvilket vi med Jeudans velordnede kapitalforhold ser frem til, udtaler han i regnskabet.TABELJeudans årsregnskab 2017:Jeudans forventninger til 2018:/ritzau/FINANS