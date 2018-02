SF kræver handling efter hvidvask-skandale: "Tilliden til Danske Bank kan ligge på et meget lille sted"

Efter Berlingskes seneste afsløring i hvidvask-skandalen om Danske Bank i Estland, vil SF nu have Finanstilsynet og Bagmandspolitiet ind i sagen.



Det skriver partiet i en pressemeddelelse, hvor de kalder ministeren i samråd.



"Det er tydeligt, at Danske Bank ikke kan eller bør undersøge sig selv. Derfor er det på tide, at Finanstilsynet og Bagmandspolitiet kommer ind i sagen. Jeg indkalder nu Justits- og Erhvervsministeren i samråd, så Folketinget kan få at vide, hvordan myndighederne skal undersøge forløbet," siger Lisbeth Bech Poulsen, finans- og erhvervsordfører for SF.



Berlingske afslørede sidste år, at knap syv mia. kr. på tre år var strømmet gennem Danske Banks filial i Estland, og mandag kunne mediet løfte sløret for, at banken har haft kendskab til hvidvaskningen i fire år.



Ifølge Berlingske Business blev banken advaret om de kriminelle handlinger i en whistleblower-rapport fra en del af topledelsen tilbage i 2013. Rapporten advarede direktionen mod en gruppe selskaber, der udførte 'suspekte betalinger'.



Ifølge Berlingske drejede advarslen sig blandt andet om den russiske politiker og forretningsmand Igor Putin - den russiske præsident Vladimir Putins fætter - samt personer med tætte tråde til toppen af FSB.



"Sagen handler om hvidvaskning for milliarder. Det er alvorligt. Og nu er Putin-familien og den russiske efterretningstjeneste også indblandet. Og vi skal huske, at de her oplysninger kun er kommet frem på grund af en whistleblower. Danske Bank forsøgte at holde det hemmeligt. Tilliden til Danske Bank kan efterhånden ligge på et meget lille sted," siger Lisbeth Bech Poulsen.



En dansk sag?



Ifølge Lisbeth Bech Poulsen har der tidligere været samråd med ministrene, hvor beskeden lød på, at det var en rent estisk sag som skulle håndteres af myndighederne i Estland.



"De nye oplysninger, synes jeg, retfærdiggør, at ministrene kommer på banen. Det er en dansk topledelse, hovedkvarteret ligger i Danmark. Hvorfor er det ikke en dansk sag?," siger hun.



Danske Bank er en af de såkaldte Sifi-banker, og SF peger derfor på, at banken i sidste ende har en ekstra forpligtelse.



"Danske Bank har et udvidet ansvar, fordi de indirekte har den danske stat som garant. De har nogle rettigheder, forpligtelser og privilegier, som gør, at der bør være en decideret undersøgelse," siger hun.



SF indkalder ministrene i samråd, fordi partiet ønsker en redegørelse for, hvordan sagen skal efterforskes. Og partiet mener, at en myndighedsunderøgelse er på plads, fordi virksomheden ikke selv kan stå for undersøgelsen af sagen selv.



"Hvis der var tale om alle mulige andre virksomheder, ville man synes, det var helt bizart, at myndighederne ikke skal ind og se på hvidhvaskningslovgivningen, korruption og eventuelle overlap med de indførte sanktioner overfor Rusland," siger finans - og erhvervsordføreren.