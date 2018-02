Weinstein-firma går i betalingsstandsning

FAKTA

Det er gået jævnt ned ad bakke for filmselskabet The Weinstein Company, efter at medstifteren Harvey Weinstein i efteråret blev anklaget for sexchikane mod en lang række kvindelige skuespillere.



Og nu er selskabet nået så vidt, at man vil indgive ansøgning om betalingsstandsning.



Det sker, efter at forhandlinger om et salg er faldet til jorden.



Flere samarbejdspartnere har oven på efterårets afsløringer afvist at have mere med selskabet at gøre, og selskabet har blandt andet været nødsaget til at sælge rettighederne til filmen "Paddington 2" for at få økonomien til at løbe rundt.



The Weinstein Company blev stiftet af brødrene Harvey og Bob Weinstein for 12 år siden.



