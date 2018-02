William Demant Holding kunne i sidste uge sætte punktum for et overordentligt stærkt 2017, hvor der var stor vækst i alle forretningsben, der samtidig overgik forventningerne blandt analytikerne.



Det gjaldt dermed også selskabets afdeling for salg af diagnostiske instrumenter, som ellers var udfordret i 2016, hvor mange af de markeder, der har stor eksponering mod olie led under lave priser på den vigtige råvare.



Det betød lavere indtægter og dermed også færre midler i sundhedsbudgetterne, hvilket ramte salget hos blandt andet Diagnostic Instruments hos William Demant Holding og en stribe lignende selskaber.



Men sidste år kom der igen gang i de markeder, og det løftede væksten hos William Demant-selskabet, der kunne se sin omsætning stige til 1194 mio. kr. fra 1089 mio. kr. i 2016 trods modvind fra svækkede valutaer.



I lokale valutaer var den organiske vækst på 12 pct., mens det samlede marked voksede med omtrent 7 pct., og dermed vandt Diagnostic Instruments igen markedsandele.



- Både første og andet halvår gik rigtig godt. Vi er rigtig glade for den måde, vi kom i mål. 12 pct. vækst er flot i et marked, der er vokset med cirka 7 pct. efter vores estimater, siger Arne Boye Nielsen, der er administrerende direktør hos Diagnostic Instruments, i et interview med Ritzau Finans.



- I 2016 havde vi stadig vækst, men ikke den høje vækst, som vi plejer at have. Det skyldtes, at olielandene var nærmest 40-50 pct. nede i 2016. Stort set alle de lande er kommet tilbage på et normalt niveau igen i 2017. Derudover havde vi rigtig god vækst i Asien, der vokser rigtig meget i øjeblikket, og i vores amerikanske forretning, mens Europa er et mere fladt marked i øjeblikket, fortsætter han.



UDFORDRINGER HOS RIVAL GIVER MOMENTUM



Omkring netop det amerikanske marked har William Demant-selskabet også nydt godt af udfordringer hos rivalen Natus Medical, der for halvandet år siden overtog danske GN Hearings afdeling for diagnostiske instrumenter, Otometrics.



Natus måtte i januar nedjustere sine forventninger til 2017, hvor der også samtidig blev serveret svage forventninger til i år.



Selskabet har haft problemer med integrationen af nye it-systemer i blandt andet Otometrics, og det har ramt salget, som derfor har skuffet markedet.



Det har omvendt givet muligheder for William Demant Holdings Diagnostic Instruments, der er den største spiller på området i verden med en global markedsandel på godt 40 pct. sidste år. Otometrics er den næststørste aktør - og dermed også den største konkurrent.



- Vi har haft rigtig pæn vækst i USA i 2017. Vi oplever, at der er lidt udfordringer hos Natus. Vi har en større forretning, som samtidig er meget lønsom. I et år, hvor Natus skærer til, effektiviserer og centraliserer ting, har vi udvidet og ansat nye folk. Det har selvfølgelig givet momentum og forbedret vores position, forklarer Arne Boye Nielsen.



Og takterne er - ligesom Natus' forventninger til 2018 også kunne indikere - fortsat ind i det nye år, hvor salget hos William Demants Diagnostic Instruments har kørt godt.



- Det har været samme trend, vi har set i januar og februar i USA. Det er et svært marked, men vi estimerer, at vi har godt 50 pct. af det samlede amerikanske marked. Så det er en meget markant position, vi har derovre, siger Arne Boye Nielsen.



Han venter også, at Diagnostic Instruments vil vinde flere markedsandele i år - både i USA og på globalt plan.



- Vi venter vækst - og også over markedets vækst. De seneste 20 år er vi – selv om vi har opkøbt en række selskaber – vokset gennemsnitligt 7 pct. organisk om året i et marked, der er vokset 4 pct. Så vi har år efter år vundet markedsandele. Det venter vi også at gøre i 2018, og efter de første par måneder ser det fortsat positivt ud, siger Diagnostic Instruments-direktøren.



Ifølge estimater indsamlet af Ritzau Estimates inden årsregnskabet i sidste uge ventes omsætningen i Diagnostic Instruments blandt analytikerne at vokse til 1216 mio. kr. i rapporterede tal. Der ventes dog også samtidig en pæn modvind fra valutakurser, så væksten i lokale valutaer ventes at blive større.



/ritzau/FINANS