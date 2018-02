Advokat: Krænkelse af Morten Helveg varede i næsten fire år

Sagen om Se og Hørs årelange overvågning af kendte menneskers brug af kreditkort skal slutte med et brag.



Det mener advokat Jesper Ravn, der på vegne af EU-parlamentariker Morten Helveg Petersen (R) jagter en økonomisk kompensation for overvågningen.



- Vi skal op i den absolut højeste ende, siger advokaten mandag i Retten i Lyngby.



Den 51-årige politiker er én blandt langt over 100 kendte, der i årene 2008-2012 fik deres kreditkort overvåget af en it-operatør hos Nets.



Oplysningerne solgte operatøren til Se og Hør, og på den måde kunne bladet skrive indgående artikler om de kendte og kongeliges gøren og laden.



Angiveligt har Morten Helveg Petersens kreditkortoplysninger kun en enkelt gang fundet vej til Se og Hørs spalter. Men ifølge advokat Jesper Ravn handler sagen ikke alene om, hvad der har kunnet læses i pressen.



- Det er selve den systematiske overvågning, der udgør krænkelsen. Det er uvisheden og den omstændighed, at Se og Hør på ethvert givent tidspunkt har kunnet trække oplysninger om min klient, siger advokaten.



Kravet på 250.000 er usædvanligt højt, og ifølge advokat Jesper Ravn er den eneste sammenlignelige dom da også sagen om søfolkene Eddy Lopez og Søren Lyngbjørn, der var gidsler i Somalia i 838 dage.



I 2016 blev de tilkendt en godtgørelse på hver 300.000 kroner for Ekstra Bladets "unødigt krænkende" dækning af sagen.



Men den sammenligning er ifølge advokat Kåre Pihlmann, der repræsenterer den tidligere chefredaktør Kim Henningsen, helt malplaceret.



- I sagen om Søren og Eddy sammenlignede byretten gidslerne med krigsfanger, mens der i den foreliggende sag end ikke er oplysninger om en enkelt forstyrret nattesøvn, siger advokaten.



Han henviser desuden til, at voldtægtsofre typisk kompenseres med helt ned til 20.000 kroner. Kun i ekstremt grove sager får de 75.000 kroner.



Morten Helveg Petersen er den første af en stor gruppe kendte, der har stævnet de to tidligere chefredaktører Henrik Qvortrup og Kim Henningsen samt den såkaldte tys-tys-kilde og Aller Media.



EU-parlamentarikeren har tidligere sagt, at sagen for ham er principiel. En eventuel godtgørelse vil han donere til velgørenhed.



Alle de sagsøgte er i øvrigt allerede en gang blevet stillet til regnskab i sagen, der er blevet kaldt danmarkshistoriens største medieskandale.



Det skete, da Retten i Glostrup tilbage i 2016 idømte Qvortrup, Henningsen og tys-tys-kilden fængsel, mens Aller Media fik en bøde på ti millioner kroner.



