Optakt: SAS flyver mod røde tal i morgendagens regnskab

SAS ventes i første kvartal, der sluttede med udgangen af januar og traditionelt er luftfartsselskabets dårligste, at levere underskud.



Ifølge Sydbanks aktieanalysechef, Jacob Pedersen, ventes SAS dog at være på rette vej og fastholde forventningerne til hele regnskabsåret.



Det igangværende spareprogram skal efter planen give en positiv effekt på 700 mio. svenske kr. i år, og ifølge Sydbank vil cirka 150 mio. svenske kr. af det beløb være indeholdt i første kvartal.



"På brændstofsiden ser vi stort set uændrede omkostninger på cirka 1,6 mia. svenske kr.," vurderer Jacob Pedersen.



Underliggende indtjening på 100 mio kr



I alt venter han, at SAS forbedrer den underliggende indtjening med næsten 100 mio. svenske kr. Han vurderer, at det vil være godt hjulpet af lavere omkostninger til løn og teknisk vedligehold, men negativt påvirket af højere afskrivninger og leasingomkostninger.



Analysechefen venter dog, at det rapporterede nettooverskud vil blive på niveau med det tilsvarende kvartal i 2016/2017, hvor det var minus 556 mio. svenske kr.



Jacob Pedersen venter desuden en fastholdt prognose for hele regnskabsåret fra flyselskabet.



Dermed ventes skønnet fortsat at lyde på et overskud før skat og engangsposter i intervallet 1,5-2,0 mia. svenske kr.



Han venter dog, at SAS "krydrer" prognosen med kommentarer om, at brændstofomkostningerne aktuelt er højere end forudsat i prognosen.



"Vi venter, at SAS (på trods af underskud i første kvartal) vil signalere stor tillid til, at forretningsmodellen kan levere høj indtjening i år - selv om det bliver et år med behersket vækst," understreger han.



/ritzau/FINANS