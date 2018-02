Bavarian: Guldhåb skal indgå i nye kræftstudier

Bavarian Nordic har indgået et nyt samarbejde med Georgetown University i Washington om studier med det danske selskabs lægemiddelkandidat CV301.



Lægemiddelkandidaten skal indgå i fase 2-studier i kombination med Astrazenecas kræftmiddel Durvalumab til behandling af tyktarms eller bugspytkirtelkræft.



"Forsøgets indledende fase vil evaluere sikkerheden og tolerabiliteten af kombinationsbehandlingen og vil desuden fastlægge den anbefalede dosis af Durvalumab til fase 2-delen, hvor Durvalumab kombineres med CV301 og kemoterapi, hedder det i en meddelelse fra Bavarian.



Fase 2-delen af studierne vil blive gennemført i to parallelle studier med hver op til 26 patienter med tyktarms- og bygspytkirtelkræft.



Durvalumab tilhører klassen af såkaldte checkpoint-hæmmere, der har vist stor effekt i kræftbehandling.



"Med dette forsøg håber vi at kunne fortsætte med at vise potentialet for CV301 i forskellige kræftformer og i forskellige kombinationsbehandlinger, særligt i et sygdomsområde, hvor checkpoint-hæmmere alene endnu har til gode at vise signifikant effekt," siger Paul Chaplin, der er administrerende direktør i Bavarian Nordic, ifølge en meddelelse.



CV301 indgår i forvejen i andre studier med checkpoint-hæmmere. Det gælder studier i ikke-småcellet lungekræft og blærekræft i kombination med henholdsvis Keytruda fra Merck og Tecentriq fra Roche.



/ritzau/FINANS