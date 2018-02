Bilgigant dropper diesel om fire år

Den italiensk-amerikanske bilgigant Fiat Chrysler vil nu køre diesel ud på et sidespor, så der ikke bliver produceret én eneste dieselbil fra 2022.Det skriver Financial Times.Udfasningen sker i kølvandet på faldende efterspørgsel efter dieselbiler og det skandale-slør, der hænger over brændstoffet efter fusk med miljømålinger, blandt andet hos VW.Fiat Chrysler-familien omfatter mærker som Fiat, Chrysler, Alfa Romeo, Jeep, Ram, Dodge og Maserati. Med strategien, der ifølge Financial Times' kilder vil blive officielt afsløret 1. juni, går bilgiganten i fodsporene på blandt andre Toyota og PorscheSalget af dieselbiler i Europa faldt med 8 pct. sidste år, så markedsandelen nu er 43,8 pct.