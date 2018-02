Skandaleramte Weinsteins filmselskab er få dage fra en konkurs

Filmselskabet The Weinstein Company er på vej mod at gå konkurs, efter at forhandlinger om et salg til en gruppe af investorer er kollapset.



Det skriver The New York Times.



Ifølge det amerikanske medie udsendte produktionsselskabet sent søndag en pressemeddelelse, og her oplyste selskabet, at det vil indgive en konkursbegæring i løbet af "de kommende dage".



"Har ikke noget valg"



"Mens vi anerkender, at dette er et ekstremt uheldigt udfald for vores ansatte, kreditorer og alle ofre, så har bestyrelsen ikke noget valg," fremgår det af meddelelsen ifølge The New York Times.



Maria Contreras-Sweet og Ron Burkle stod i spidsen for den investorgruppe, der forhandlede med The Weinstein Company om at købe produktionsselskabet.



Tidligere søndag udsendte filmselskabet et brev til investorgruppen, hvor bestyrelsen skriver, at den har arbejdet "utrætteligt" de seneste dage for at leve op til "stort set hvert et krav", men at selskabet havde brug for midlertidig finansiering til at drive forretningen videre.



"I går aftes returnerede I et ukomplet dokument til os, der desværre ikke lever op til de løfter I har givet os," fremgår det af brevet fra bestyrelsen ifølge The New York Times.



Brødrene Weinstein bag selskabet



The Weinstein Company blev stiftet af Hollywood-producenten Harvey Weinstein og broren, Robert "Bob" Weinstein, i 2005.



I efteråret blev Harvey Weinstein beskyldt for gennem mange år at have misbrugt sin magt som en af Hollywods mest succesfulde filmproducere til at tvinge kvinder til sex, og i oktober sidste år blev han fyret som direktør for filmselskabet.



I februar i år stævnede delstaten New Yorks chefanklager The Weinstein Company med påstand om, at ledelsen ikke beskyttede sine ansatte mod den tidligere direktør



Chefanklager Eric Schneiderman hævdede i stævningen, at Weinstein seksuelt har chikaneret medarbejdere og misbrugt kvinder i årevis.



/ritzau/FINANS