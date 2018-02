Kinesiske Zhejiang Geely Holding Group, der ejer svenske Volvo, er i gang med at erhverve sig en større aktiepost i tyske Daimler, skriver Bloomberg News med reference til personer med kendskab til forholdet.



Angiveligt skulle Geely have opbygget en aktiepost på lige under 10 pct. gennem opkøb af Daimlers aktie på aktiemarkedet over de seneste uger, og ifølge Bloombergs kilder kan den Hangzhou-baserede bilproducent annoncere transaktionen i løbet af de kommende dage.



Aktieposten skulle have en værdi af næsten 10 mia. euro.



Daimler har ikke ønsket at kommentere oplysningerne, skriver Bloomberg, og Geely har endnu ikke meldt noget officielt ud om forholdet.



Aktien i Daimler lukkede på børsen i Frankfurt fredag 0,4 pct. højere i 70,35 euro.



/ritzau/FINANS