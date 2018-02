FAKTA

Pandoras snart afgående næstformand i bestyrelsen, Allan Leighton, har udnyttet 16.008 aktieoptioner og ejer nu derfor et tilsvarende antal aktier i smykkeselskabet.



Det fremgår af en meddelelse fra selskabet.



For nylig kom det frem, at Allan Leighton, der siden 2015 har været anden næstformand i smykkeselskabets bestyrelse, ikke stiller ikke op til genvalg.



Han forlader dermed bestyrelsen efter selskabets generalforsamling 14. marts.



/ritzau/FINANS