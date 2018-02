Volkswagen-aktien siver efter regnskab

FAKTA

Aktien i Volkswagen har fredag ramt dagens laveste niveau efter offentliggørelsen af bilproducentens regnskab for 2017.



Regnskabet viste et justeret resultat for hele året på 17,0 mia. euro, mens der ifølge Bloomberg News var ventet et overskud på 17,3 mia. euro.



Omsætningen opgøres endvidere til 230,7 mia. euro mod ventet 230,9 mia. euro.



I år regner Volkswagen med at kunne øge omsætningen med 5 pct., og driftsmarginalen ventes at lande mellem 6,5 og 7,5 pct., skriver Bloomberg News.



Bilproducenten agter at udbetale et udbytte for 2017 på 3,90 euro per aktie, hvilket er over det ventede niveau på 3,47 euro.



Efter regnskabet handles aktien 1,7 pct. lavere, efter at den forud for offentliggørelsen havde ligget til en stigning på ca. 0,7 pct.



/ritzau/FINANS