Carlsberg opgiver sponsorat af det engelske landshold

Carlsberg opgiver sit sponsorat af det engelske landshold efter 22 år, når det udløber efter VM i fodbold til sommer i Rusland.



Det skriver the Drum, der blandt andet skriver om marketing.



Carlsberg vil i stedet støtte andre sportsbegivenheder og musik.



Carlsberg vil fokusere på sponsoratet af Live Nation, der har Carlsberg som officiel øl, på musikfestivaller som Wireless, Latitude, Reading og Leeds.



Endvidere er Carlsberg officiel øl på Glastonburysfestivalen, der er en af verdens største frilufts, musik- og teaterfestivaler og afholdes hvert år i den sidste weekend af juni, for elvte år i træk.



Umiddelbart betyder det dog ikke et farvel til fodbold, da bryggeriet stadig vil støtte engelske fodboldklubber som Liverpool og Tottenham.



