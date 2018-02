Det kan betyde liv eller død for din virksomhed: Her er de 30 bedste prismodeller

Serieiværksætterne Mads Faurholt og Lars Tvede har startet over 30 virksomheder og tjent flere penge, end de fleste kan drømme om. I foråret 2017 udgav de bogen "hvad vi lærte af at starte 30 virksomheder", som blev udsolgt fra forlaget på to dage. I denne artikelserie skriver de hver søndag i Børsen om deres vigtigste erfaringer, hvis man vil have foden under eget bord.



Meget ofte er en ny og kreativ prisstrategi vigtig eller afgørende for opstartvirksomheders succes. Eksempelvis var Groupon baseret på fællesindkøb organiseret mellem folk, der ikke kendte hinanden, og Uber bruger variable priser styret af forholdet mellem udbud og efterspørgsel til enhver tid.



Derfor anbefaler vi, at man i sit iværksætterprojekt virkelig tænker dybt over, hvordan man kan lave en prispolitik, der giver en fordel i markedet. I den forbindelse har vi lavet en checkliste over alle de prismodeller vi kan finde og forestille os, hvoraf mange i øvrigt kan kombineres:



■ Abonnement på fysisk vare eller service. Kunderne køber løbende levering, f.eks. af undertøj til en fast årlig pris.



■ Aperiodisk diskontering. Lav rabat på uforudsigelige tidspunkter, så potentielle købere ikke let kan planlægge at købe i den næste rabatperiode.



■ Auktionsprissætning. Sælg via et auktionssystem, hvor prisen fastsættes ved konkurrerende bud.



■ As-a-service modeller. Sælg adgangen til brug af et software produkt på f.eks. månedlig abonnementsbetingelser.



■ Tokens. Brugere af din service får udstedt tokens, som er en slags programmerbar cryptocurrency, som de enten kan sælge i det åbne marked eller brug.



■ Dynamisk prissætning. Lad priserne fluktuere løbende afhængigt af statistiske realtidsmålinger af udbud og efterspørgsel (som Uber)



■ Frequent-user discounts. Jo mere du køber, desto billigere bliver det.



■ Frequent-user benefits. Hvis du køber mere, får du upgrades (som ved hoteller)



■ Frequent-user exclusives. Storkunder får lov til at købe limited-edition produkter, som andre ikke må købe (eksempelvis supercars.



■ Gratis. Du forærer det hele væk for en tid.



■ Geografisk prisdifferentiering. Sælg til forskellige priser i forskellige geografiske områder.



■ Komplementær prissætning (loss leader pricing). Subsidiér kerneproduktet og tjen i stedet på reservedele, add-ons, refills eller lignende. Det produkt, du evt. bevidst taber på, kaldes her "loss leader"



■ Kundedifferentiering. Forskellige kundetyper betaler forskellige priser for det samme produkt.



■ Last-minute discounts. Hvis du køber en serviceydelse i sidste øjeblik før den skal udføres, får du rabat.



■ Leasing. Tilbyd at lease i stedet for at købe; eventuelt med frikøbsret.



■ Listepriser. Forlang at alle distributører har en identisk pris, som du alene styrer.



■ Market scanning. Dit produkt er, at du scanner markedet for de bedste tilbud til kunden. Det får du en belønning for.



■ Medlemstilbud. Tilbyd rabatter til storbrugere eller medlemmer af en klub.



■ Minimumspriser. Kunden kan købe så meget, som de vil, men der findes en minimumspris, der altid skal betales.



■ Mængderabatter. Tilbyd lavere priser ved større salgsmængder.



■ Penetrations prissætning. Start markedsføringen med en meget lav pris for at komme igennem på markedet.



■ Periodisk discounting. Udarbejd rabattilbud eller udsalg på regelmæssige tidspunkter.



■ Premium prissætning. Lav et billigt lavprisprodukt for at tiltrække kunder; tjen pengene på andre produkter, der er dyrere.



■ Prisbundling. Tilbyd rabatter ved samkøb af flere produkter (Groupon)



■ Prissignalering. Fasthold en høj pris i forventning om, at kunderne deraf vil konkludere, at produktet har en høj værdi (typisk i kunst, luksus og mode)



■ Rabatkuponer. Kan bruges som delvis betaling for produkter.



■ Up front prissætning. En serviceydelse betales forud.



■ Sekundært marked discounting. Sælg det samme produkt under forskellige brands og til forskellige priser.



■ Skimming prissætning. Start med en høj pris for at opnå eksklusivt image eller nå de mest entusiastiske købere; reducér den derefter.



■ Solo-leverandør diskontering. Giv en distributør bedre priser, hvis de garanterer ikke at tage konkurrerende produkter ind. Virksomheder spiller typisk på en kombination af disse prismodeller, og der finde