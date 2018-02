Genmab og Novo udvider samarbejde

Genmab og Novo Nordisk har udvidet deres samarbejde på antistofområdet, skriver Medwatch.De to virksomheder indgik et samarbejde i august 2015, hvor Novo fik adgang til Genmabs duobodyplatform til at skabe og udvikle bispecifikke antistoffer til to lægemiddelprogrammer.Genmab modtog ved den lejlighed 2 mio. dollar og har mulighed for at modtage et milliardbeløb for hvert program, Novo vælger at gå videre med. I december blev samarbejdet så udvidet med yderligere fem bispecifikke targets og tre optioner på kommercielle licenser. Også her modtog Genmab 2 mio. dollar fra Novo og med mulighed for senere at modtage milepæle og encifrede royalties."Vi har nu udvidet Novo Nordisks adgang til duobody-platformen. De har fået en række nye optioner på kommercielle licenser. Vi har ikke annonceret det tidligere, for det er ikke noget, der er materielt for selskabet," siger Genmabs administrerende direktør Jan van de Winkel til Medwatch.Bispecifikke antistoffer har den fordel, der er kan binde sig til forskellige dele af det samme target eller to forskellige target og derved potentielt kan opnå større effekt.Novo har ikke afsløret, hvilke sygdomsområder det går efter at bruge duobody-teknologien til. /ritzau/FINANS