Bortvist Hummel-boss dropper erstatningssag mod Hummel

Opdateret kl. 10.04 - Den tidligere adm. direktør i Hummel, Søren Schriver, dropper erstatningssagen mod Hummel.Det oplyses i en pressemeddelelse."Jeg har aldrig ønsket, at min tid i Hummel skulle ende i erstatnings- og retssager. Tonen i det her forløb er uværdig for alle parter. Jeg har helt bevidst holdt mig væk fra det, og jeg ønsker ikke at blive en del af det. Derfor vælger jeg nu at trække stikket helt ud på denne sag," siger Søren Schriver.Thor Stadil kalder Schrivers udlægning for 'årets aprilsnar' til Finans.Ifølge ham fik den tidligere adm. direktør udbetalt sin tilgodehavende bonus tilbage i foråret 2017 i forbindelse med årsregnskabet for 2016. Stadil kalder det et 'medie-stunt', at udmeldingen kommer nu - tæt på et år efter udbetalingen.Thor Stadil udtaler, at familien er ked af, at sagen bliver hævet."Vi har set frem til at stå i Sø- og Handelsretten. Der har været folk, som er i tvivl om, hvad der er sket, og vi så frem til, sandheden ville komme frem. Men vi er omvendt heller ikke overraskede, for det var en sag, som han ikke kunne vinde. Den blev kun anlagt for at skabe forvirring i pressen, men ingen ønsker jo at stå i retten og få hudflettet alle sine løgnehistorier," siger Thor Stadil til Finans.Hummel bortviste Søren Schriver i februar 2017 på grund af mistanke om forsøg på bedrageri og groft illoyal adfærd.Han havde siddet i direktørstolen i 24 år, og afviste anklagerne. Efterfølgende sagsøgte han den tidligere arbejdsplads for et millionbeløb, med et krav om erstatning for uberettiget fyring, fordi han på daværende tidspunkt havde en bonus fra 2016 til gode, samt krav på to års løn, forklarer Søren Schriver.Efter stævningen valgte Hummel at udbetale hele Schrivers bonus. Da han blev bortvist af virksomheden, trådte han ind i en række bestyrelser, og arbejdede som konsulent for forskellige firmaer. Derfor giver det ikke længere mening for den bortviste-boss at fortsætte sagen."Det er ingen hemmelighed, at mit stop i Hummel var meget ubehageligt. Det var, hvad jeg vil kalde et bizart, helt ubegrundet dramatisk og absurd forløb. Jeg var naturligvis spændt på, hvad der ventede mig bagefter. Det var baggrunden for, at jeg tog mine økonomiske forholdsregler og anlagde erstatningssagen. Men nu, hvor min bonus er udbetalt, og der er professionel efterspørgsel efter mine kompetencer, så har jeg besluttet at droppe erstatningssagen," siger Søren Schriver. På trods af den droppede retsag ligger der fortsat en politianmeldelse mod ham hos Østjyllands Politi, som ejeren af det danske sports- og modetøjfirma Christian Stadil indgav."Jeg er helt komfortabel med, at politiet nok skal finde den rigtige afgørelse på den sag. Og jeg vil ønske Hummel alt muligt held og lykke i fremtiden, og så vil jeg kigge frem af og koncentrere mig om de utrolig spændende opgaver, jeg har liggende foran mig," siger Søren Schriver.Søren Schriver sidder blandt andet i bestyrelser i Lakrids by Johan Bülow, den danske smykkevirksomhed Pilgrim og Becksöndergaard.Opdateres