Redburn: Hæver Novo-anbefaling til "køb" fra "neutral"

Novo Nordisk får hævet sin anbefaling til "køb" fra "neutral" af finanshuset Redburn.



Det skriver Bloomberg News.



Redburn har ikke specificeret et kursmål for aktien.



Novo Nordisk-aktien lukkede torsdag med en stigning på 2,1 pct. i 320,6 kr., efter at selskabet kunne fremvise stærke resultater fra et studie med den orale udgave af GLP-1-analogen Semaglutid, der markedsføres som Ozempic.



/ritzau/FINANS