Lauritz.coms hovedaktionær skal redde selskabet

Auktionshuset Lauritz.com kæmper med et obligationslån på en kvart milliard kroner. Nu stiller Bengt Sundstrøm sig i spidsen for en manøvre, der skal trække selskabet ud af gældsproblemerne.



Det skriver Berlingske Business.



Hovedaktionæren i aktionshuset, Bengt Sundstrøm, skulle egentlig skrue ned for arbejdet og tænke på sin pension, men i stedet er han blevet tovholder for selskabets problemer.



Lauritz.com-stifternes livsværk har massive problemer. Et obligationslån på 240 mio. kr., der skulle sikre selskabets vækst, forfalder om knap halvandet år. Aktiekursen er styrtdykket med 80 pct. siden noteringen.



Der har været opgør i ledelsen, hvor tre bestyrelsesmedlemmer og den daværende topchef forlod selskabet. Omsætningen fortsætter med at skrumpe og faldt senest med 11 pct. i 2017.



Alt dette har givet Bengt Sundstrøm, som har været i auktionsbranchen siden sidst i 70erne, en stram deadline for at få orden i selskabets finansielle situation.



"Jeg håber, at jeg om seks måneder igen kan sige, at nu må I tale med en anden. Det er jo ikke meningen, at jeg skal sidde her, når jeg er 80 år og tale med analytikere eller journalister. Det skal den daglige ledelse gøre," siger Bengt Sundstrøm til Berlingske Business.



Målet er at få bugt med en stejl trappe i betingelserne for obligationslånet, der sætter en grænse for selskabets gæld i forhold til driftindtjeningen, skriver avisen.



/ritzau/FINANS