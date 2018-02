Solide regnskaber fra de opsplittede HP-selskaber

De opsplittede Hewlett Packard selskaber, Hewlett Packard Enterprise, og Hewlett Packard Inc. fremlagde kvartalsregnskaber efter børstid torsdag.



Hewlett Packard Enterprise blæste forbi alle forventninger med en omsætningsstigning på ikke mindre end 11,2 pct. i selskabets første kvartal.



Stor vækst i virksomhedens Hybrid IT-forretning lå bag det gode resultat, der spurtede udenom analytkernes estimater for fuld fart.



HPE's nettoresultet steg til 1,43 mia. dollar eller 0,89 dollar per aktie i første kvartal, der endte den 31. januar. Året før var overskuddet 267 mio. dollar eller 0,16 dollar per aktie et år tidligere.



Omsætningen steg til 7,7 mia. dollar fra 6,9 mia. dollar.



Virksomheden registrerede en gevinst på 1,8 mia. dollar på grund af den amerikanske skattereform.



HPE lancerede også stærkere end ventede estimater for indeværende kvartal og for hele 2018.



Det gode resultat blev belønnet med en stigning på 12 pct. i eftermarkedet.



HP Inc



HP Inc. holdt et lidt mere adstadigt tempo i resultatvæksten. Overskuddet lød på 1,94 mia. dollar eller 1,16 dollar per aktie i kvartalet frem til den 31. januar mod 611 mio. dollar eller 0,36 dollar per aktie et år tidligere.



Selskabet nyder godt af en engangsskattegevinst på 1,03 mia. dollar.



Omsætningen steg 14,5 pct. til 14,52 mia. dollar, og det justerede resultat lyder på 0,48 dollar per aktie, hvor analytikere i gennemsnit forventede 0,42 dollar per aktie og omsætning på 13,49 mia. dollar ifølge Thomson Reuters.



Også forventningerne til 2018's indtjening per aktie lå over de gennemsnitlige analytikerestimater, og aktien blev honoreret med et kurshop på knap 7 pct. i eftermarkedet.



/ritzau/FINANS