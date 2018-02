Samarbejdet mellem A.P. Møller-Mærsk og den amerikanske teknologigigant IBM er blevet godkendt af de brasilianske konkurrencemyndigheder.



Det skriver Bloomberg News.



De to selskaber er gået sammen om at udvikle en nye platform ved hjælp af blockchain-teknologi, der skal være med til at digitalisere shippingindustrien.



Mærsk oplyste i januar, at det vil eje 51 pct. af selskabet, mens IBM sidder på de sidste 49 pct. Den digitale løsning skal ifølge Mærsk hjælpe virksomheder med at flytte og spore gods digitalt på tværs af internationale grænser, og det er målet, at den nye teknologi skal spare aktørerne i shippingindustrien for milliarder af kroner.



