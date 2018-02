NNIT henter fireårig aftale hos Stark

Relateret indhold Tilføj søgeagent Stark

It-selskabet NNIT har fået en ny kunde i folden, idet der er indgået en fireårig aftale med byggemarkedskæden Stark, fremgår det af en fondsbørsmeddelelse torsdag formiddag.



Aftalen ventes at bidrage med et "mindre mellemstort trecifret millionbeløb" til omsætningen, oplyser NNIT, og den øger ordrebogen i 2018, 2019 og 2020, men ændrer ikke ved de udmeldte forventninger.



De næste fire år skal NNIT arbejde med at videreudvikle it-infrastrukturen for Stark og lave nye forretningsapplikationer samt stå for it-supporten for byggemarkedskæden.



NNIT overtager i forbindelse med outsourcingen 53 medarbejdere.



Den norske, finske og svenske del af Stark er delvist med i aftalen, oplyser selskabet.



- Stark befinder sig i en meget spændende forandring, der skal være med til at fastholde deres ledende position, og vi er glade for at kunne tilbyde dem vores erfaring med levering af international it-support, siger vicedirektør i NNIT Jacob Hahn Michelsen i meddelelsen.



