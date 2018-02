Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Oven i et sæt rigtig flotte resultater for 2017 og en forventning om mere fremgang i indtjeningen i år kunne William Demant Holding også stille investorerne et aktietilbagekøbsprogram på 1,5-2,0 mia. kr. i udsigt i år.



Det er noget mere end de 1,25 mia. kr., der var ventet blandt analytikerne ifølge estimater indsamlet af Ritzau Estimates, og samtidig er det også et meget præcist mål fra William Demant Holding, der normalt ikke signalerer den præcise størrelse på udlodningen i bestemte perioder.



Selskabet har dog et mål om en gearing på 1,5-2,0 gange driftsresultatet (EBITDA), og her ligger William Demant Holding helt i den lave ende, hvorfor der er masser af likviditet til at sende penge tilbage til aktionærerne.



- Det er ikke noget, vi normalt stikker hovedet ud af vinduet med. Men det har vi gjort nu for at indikere for aktionærerne, at det er den måde, vi gerne vil betale tilbage på, siger Søren Nielsen, der er administrerende direktør hos William Demant Holding, til Ritzau Finans.



- Vi forsøgte at accelerere det lidt i andet halvår også, men der har vi nok købt lidt mindre tilbage, end vi kunne og burde, fortsætter topchefen.



Målet om et aktietilbagekøbsprogram på 1,5-2,0 mia. kr. er dog også betinget af, at der ikke opstår attraktive opkøbsmuligheder for William Demant Holding, der i det tilfælde forholder sig retten til at indstille programmet.



Men der er ikke umiddelbart nogen opkøb i sigte i den nærmeste fremtid.



- Vi orienterer os altid i alle tænkelige retninger, men har ikke noget specielt på radaren lige nu. Det er bare en standardformulering, som man ikke skal lægge for meget i, siger Søren Nielsen.



UDBYTTE HAR VÆRET UNDER OVERVEJELSE



Topchefen påpeger desuden, at et decideret udbytte til aktionærerne også har været under overvejelse, men at beslutningen i sidste ende igen er faldet på at anvende aktietilbagekøb som det primære udlodningsinstrument.



Det er det, fordi det giver William Demant Holding mulighed for bedre at kontrollere ejerandelen hos selskabets hovedaktionær, Oticon Fonden, der har som mål at have en ejerandel på mellem 55 og 60 pct. af selskabet.



Med et aktietilbagekøbsprogram kommer selskabet nemlig til at købe aktier tilbage for senere at annullere dem på generalforsamlingen året efter. Det øger ejerandelen hos Oticon Fonden, som dermed også kan gå i markedet og sælge aktier, hvilket giver flere penge til nye investeringer andre steder.



Samtidig giver aktietilbagekøb muligheden for at sadle om og kaste penge efter et opkøb med det samme, hvis muligheden byder sig.



- Vi forsøger hele tiden at vurdere, hvad der er den bedste løsning. Vi har traditionelt valgt tilbagekøb, fordi det passer godt med strukturen for fonden. Derudover giver det fleksibilitet til at gennemføre opkøb, siger Søren Nielsen.



William Demant Holding har ikke udbetalt udbytte siden 2000.



