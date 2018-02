Relateret indhold Aktieordbog

Den danske høreapparatskæmpe William Demant Holding præsenterer rekordregnskab for 2017.



Med den nye adm. direktør, Søren Nielsen, i spidsen præsterede William Demant et nyt rekordår med en samlet vækst på 10 pct. Omsætningen lander dermed på på 13,2 mia. kr. med et resultat af primær drift (EBIT) på 2,5 mia. kr.



Ny mand i front

Rekordregnskabet er samtidig Søren Nielsens første regnskab som adm. direktør for William Demant Holding. Han trådte til som chef i april 2017 med et klart budskab om, at hans succes skulle aflæses på væksten.



En succes han må siges at have opnået i sit første regnskabsår.



"Det er et fantastisk flot resultat. Det er jeg meget stolt over på virksomhedens vegne.

Det er da dejligt, og jeg er helt sikker på, at det er en rarere oplevelse end det modsatte," siger Søren Nielsen.



Han tager dog ikke al æren for resultatet.



"Det stammer fra flere års indsats og strategi og indsats. Det er ikke fordi, jeg er kommet til og så vupti, så har vi et fantastisk resultat," siger William Demant direktøren.



Fortsat vækst til gammel traver

Det store spørgsmål før årsregnskabet var for mange investorer og analytikere, om topproduktet, det trådløse høreapparat Oticon Opn, fortsat kunne drive væksten for William Demant.



Høreapparatet Oticon Opn har efterhånden halvandet år på bagen og er derfor ingen ny spiller på markedet.



Alligevel er omsætningen ved salget af de trådløse høreapparater steget med 10 pct. og står for næsten 11,5 mia. kr. af omsætningen for William Demant.



Men ifølge Søren Nielsen spiller det ingen rolle, at høreapparatet har været længe i rotation.



"Det er ligesom en mobil. Du kan opdatere den løbende. Man kan ikke sige, at den er halvandet år gammel. Den blev lanceret for halvandet år siden, men vi bliver ved med at forny den," udtaler Søren Nielsen.



Det er for Søren Nielsen ingen grund til at droppe Oticon Opn, så længe den virker.



"Den har klaret sig enormt godt, og måske bedre end vi selv havde regnet med. Så længe Opn leverer, som det gør, så er det det vi kører med. Det er klart, at vi hele tiden udvikler på nye produkter, men i 2018 er det Opn, vi fortsat satser på.



Større markedsandel i fremtiden

Også deres mindre forretningsdivisioner inden for diagnostik af høretab og høreapparatsimplantater voksede i 2017.



"Ved implantater ser vi helt klart, at der er langsigtede muligheder for at levere stor vækst. Der ser vi positivt på at kunne forbedre omsætningen gennem det næste år. Vi har selv ca. 4 pct. markedsandel, men vi har ambitioner om på den lange bane at sidde på en langt større del," siger Søren Nielsen.



For 2018 forventer William Demant en vækst i deres resultat af primær drift på 2,55 til 2,85 mia. kr.