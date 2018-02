TDC-formand sælger aktier for 4,5 mio kr

TDC's bestyrelsesformand Pierre Danon har solgt en aktiepost i TDC for lige under 4,5 mio. kr.



Salget, der omfatter i alt 90.309 aktier, er gennemført af selskabet Cordial Investment and Consulting, der er nærtstående til Pierre Danon.



Et konsortium bestående af de danske pensionskasser ATP, PKA og PFA samt den australske investeringsbank Macquarie har fået TDC's opbakning til et købstilbud på 50,25 kr. per aktie.



Danons aktiepost er solgt til omkring 49,28 kr. per aktie.



/ritzau/FINANS