Genmabs omsætning vokser 30 pct i 2017: Venter salg af Darzalex på 2-2,3 mia dollar i 2018

Opdateret kl. 17.27 - Genmab forventer et salg af guldkalven Darzalex - til behandling for knoglemarvskræft - på 2-2,3 mia. dollar i 2018.For Genmab vil det betyde, at omsætningen lander i niveauet 2,7-3,1 mia. kr. i 2018."Darzalex når nye højder," er overskriften på topchef Jan van de Winkels udtalelse til aktionærerne i regnskabet, og afsnittet starter med at slå fast:"Darzalex fortsatte sin succes i 2017."I øjeblikket kører der 50 forskellige studier med Darzalex i forskellige kombinationer til behandling af forskellige typer af kræft, bl.a. solide tumorer, som analytikerne ser et stort potentiale i.Genmabs omsætning voksede i 2017 30 pct. til 2365 mio. kr. sammenlignet med 2016, hvor omsætningen landede på 1816 mio. kr.Biotekselskabet forventer driftsomkostninger fpr 1,4-1,6 mia. kr., og dermed at driftsindtjeningen vil lande på 1,3-1,5 mia. kr. i 2018.I 2017 brugte Genmab lige over 1 mia. kr. i driftsomkostninger og landede et driftsresultat på 1,3 mia. kr.Biotekselskabet er fortsat godt rustet til at investere i Darzalex's afløser. Genmab havde ved udgangen af 2017 5,4 mia. kr. i sin kassebeholdning.Genmab forventer, at milepælsbetalingerne vil blive halveret i 2018 til 550 mio. kr. fra 1089 mio. kr. i 2017.Trods en vækst på 86 pct. solgte kræftmidlet Darzalex lidt dårligere, end hvad markedet havde forventet i årets fjerde kvartal, men for hele 2017 solgte Darzalex for 1242 mio. dollar, hvilket var i den høje ende af Genmabs egen forventning om et salg i intervallet 1,1-1,3 mia. dollar.Tidligt onsdag landede salgstal for Darzalex i januar. Det viste en stigning på 6,2 pct. til 93,2 mio. dollar (562 mio. kr.) i USA - en fremgang fra 87,8 mio. dollar i december.Der var en arbejdsdag mere i januar, end der var i december, og renset for det bliver fremgangen reduceret til 1 pct.Markedet regaerede onsdag ved at sende aktien ned med knap 3 pct. til kurs 1019.Aktien er det seneste år faldet omkring 27 pct. I 2018 ligger den nogenlunde, som den gjorde ved årets start.I løbet af februar har en række analytikere været ude og skære i deres kursmål for Genmab, primært fordi salget af Darzalex vokser lidt langsommere end ventet.Carnegie har fortsat en holdanbefaling af aktien og har skruet kursmålet ned til 1155 fra 1210. Jyske Bank har en købsanbefaling, men har skruet kursmålet ned til 1500 fra 1600. Danske Bank anbefaler også at købe aktien, men kusmålet er skruet ned til 1580 fra 1620. Alpha Value har skruet kursmålet ned til 1437 fra 1447 og holder også fast i køb.Nordea har taget 3 kr. af sit kursmål, som er ændret til 1472 fra 1475, fordi banken er nået frem til en smule lavere salgsforventning til salget af Darzalex i 2018.I alt har 13 analytikere en købsanbefaling af aktien, syv har en holdanbefaling og to har en salgsanbefaling ifølge Bloomberg News.