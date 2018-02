Overskud fra Arla regnskab skal gå til landmænd

På grund af en betydelig bedre mælkepris i 2016, kunne Arla Foods onsdag morgen præsentere en rekordvækst for 2017. Derfor foreslår Arlas bestyrelse, at 165 mio. euro af selskabets årsresultat skal gå til ejerne. Det svarer til en efterbetaling på 1 eurocent per kilo mælk, som skal udbetales til ejerne.



"Vi har haft et godt år, og det giver os mulighed for at udbetale en fornuftig efterbetaling. Det er der brug for på gårdene, både i forhold til at komme sig oven på de hårde tider, og fordi vi går lidt hårdere tider i møde," siger bestyrelsesformand i Arla, Åke Hantoft i en pressemeddelelse fra Arla Foods.



Arlas årsresultat for 2017 udgør 241 mio.euro, som er eksklusiv overskuddet fra salget af det brasilianske firma, Vigor. Arlas bestyrelse foreslår, at 127 mio.euro udbetales direkte til Arlas andelshavere, og at 114 mio.euro skal inddrages i selskabets egenkapital til at lave fremtidige investeringer.



Det er op til repræsentantskabet at tage den endelige beslutningen på et møde d. 28 februar-1.marts i Halmstad, Sverige.