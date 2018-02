Relateret indhold Aktieordbog

Zealand Pharma meddeler onsdag, at det har afsluttet det første fase 3-studie med Dasiglucagon, og at det i midten af andet kvartal venter at kunne præsentere hovedresultaterne fra studiet.



Timingen for de ventede resultater flugter med de seneste meddelelser selskabet, der i studiet undersøger stoffets effekt på for lavt blodsukker - kaldet hypoglykæmi - hos patienter med type 1-diabetes.



Selskabet fortæller desuden, at resultaterne fra et andet fase 3-studie med Dasiglucagon for behandling af alvorlige insulintilfælde ventes sent i 2018. Også det svarer til den tidshorisont, som selskabet tidligere har omtalt.



I meddelelsen udtrykker Zealand Pharmas udviklingsdirektør, Adam Steensberg, glæde over fremskridtet i den kliniske udvikling af midlet.



- Udover færdiggørelsen af dette første fase 3-studie er vi i gang med at rekruttere patienter til et bekræftende fase 3-studie, der blev påbegyndt sent i 2017, siger han i meddelelsen.



Hos raske mennesker producerer bugspytkirtlen hormonerne insulin og glukagon. Insulinet frigives for at sænke blodsukkeret, mens glukagon modsat kan hæve blodsukkeret, hvis det bliver for lavt.



De to hormoner er derfor essentielle i reguleringen af blodsukkeret, og blandt andre amerikanske Beta Bionics, som Zealand Pharma har indgået et samarbejde med, håber at udvikle et kunstigt bugspytkirtelsystem, der indeholder begge hormoner.



Men glukagon er i dag kun godkendt i fast form, som skal opløses og herefter er holdbarheden meget kort, da det er ustabilt og har tendens til at klumpe.



Zealand Pharmas Dasiglucagon kan dog vise sig at være løsningen, da det er stabilt og kan holde sig flydende i længere tid ved stuetemperatur.



/ritzau/FINANS