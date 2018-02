Bedre priser på zink, kobber og nikkel er gode nyheder for schweiziske Glencore, der onsdag morgen har offentliggjort sit bedste regnskab nogensinde.



Det justerede driftsresultat (EBIT) for råvareselskabet landede på 8,55 mia. dollar mod 3,9 mia. året før.



- Vores resultater i 2017 var de bedste nogensinde, siger Ivan Glasenberg, der er administrerende direktør hos Glencore.



EBIT landede dog under de ventede 8,86 mia. dollar af analytikerne ifølge Bloomberg News. Det skyldes øgede omkostninger og pres fra valutaer som den sydafrikanske rand og den australske dollar.



Men resultatet kommer aktionærerne til gode, for selskabet foreslår at udbetale 2,9 mia. dollar, eller 0,20 dollar per aktie, i udbytte.



Ifølge Ivan Glasenberg er der god grund til at være optimistisk omkring fremtiden. Blandt andet på grund af udsigten til produktionen af elbiler i de kommende år. Her forventer Glencore, at selskabet skal levere metaller til både batteri- og bilproducenter.



- Vi har tiltro til fremtiden på grund af den synkrone globale vækst og de nye elektriske biler. Vi tror på, at værdien af vores position og vores mange forskellige råvarer vil vise sig i de kommende år, siger Ivan Glasenberg i regnskabet.



/ritzau/FINANS