105 ansatte i det norske olieselskab Axess får hver 195.000 norske kr. i bonus for regnskabsåret 2017.



Det kom som en overraskelse for flere, efter at selskabet i 2015 mistede en tredjedel af omsætningen og tabte 35 mio. norske kroner før skat.



Det skriver Dagens Næringsliv.



Ifølge selskabets tillidsrepræsentant, Øystein Rasmussen, kom bonusaftalen i hus efter krisen i 2015. Dengang måtte de ansatte opgive en række særtillæg i bytte for en del af overskuddet i henholdsvis 2016 og 2017.



Den efterfølgende økonomiske optur og rekordresultat på 45 mio. norske kroner i 2017 skyldes ifølge Axess markedsdirektør, Knut Stefanussen, en række effektiviseringstiltag, der har virket over al forventning.



Blandt andet reducerede selskabet antallet af medarbejdere fra 320 til 220 og fik digitaliseret en række arbejdsprocesser.



Derudover fjernede ledelsen en del offshore-tillæg og reducerede lønningerne med 3-8 pct. for almindelige ansatte.



/ritzau/FINANS