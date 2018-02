Genmabs darzalex-salg i USA steg med 6,2 pct. i januar

Salget af Genmabs kræftmiddel Darzalex steg i januar med 6,2 pct. i USA, hvor salget er opgjort til 93,2 mio. dollar - en fremgang fra 87,8 mio. dollar i december.



Det viser tal fra Symphony Health, som har estimeret salget til blandt andet hospitaler og lægeklinikker.



Salget er dermed også på linje med forventningerne hos Søren Løntoft Hansen, der er senioranalytiker hos Sydbank. Han havde på forhånd ventet et januarsalg på 94,6 mio. dollar.



- Vi noterer os i forbindelse med salgsfremgangen i januar i forhold til december 2017, at der var én 'klinikdag' (arbejdsdag) mere i januar 2018 end i december 2017. Korrigeret for den ekstra 'klinikdag' viser Darzalex-salget en underliggende fremgang på 1 pct. i januar forhold til december 2017, skriver analytikeren i en kommentar.



Han peger desuden på, at man skal være varsom med bare at tage tallene fra Symphony Health for gode varer, da de i de seneste måneder har været højere, end de tal, som Genmabs partner, Johnson & Johnson, har rapporteret.



- Vi hæfter os ved, at data fra Symphony Health fjerde kvartal kvartal viste et Darzalex-salg på 271 mio. dollar, mens partneren Johnson & Johnson i forbindelse med årsregnskabet rapporterede et Darzalex-salg i USA på 241 mio. dollar, skriver Søren Løntoft Hansen.



- I de seneste tre kvartaler har Darzalex-salget rapporteret af Johnson & Johnson i gennemsnit været 9 pct. lavere end Darzalex salget offentliggjort af Symphony Health, fortsætter han.



/ritzau/FINANS