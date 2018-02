JPMorgan sænker Vestas-kursmål med 5 pct

Amerikanske JPMorgan har sænket sit kursmål for aktien i vindmølleproducenten Vestas til 485 kr. fra 510 kr.



Anbefalingen er fortsat "outperform", viser data fra Bloomberg News.



Vestas-aktien steg tirsdag med 4 pct. til 447 kr., efter at der kom positive nyheder fra en auktion over landbaserede vindprojekter i Tyskland.



/ritzau/FINANS