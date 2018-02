Alm. Brand udskifter Vestas i sin portefølje med konkurrentaktie

Mens Vestas tirsdag stiger på børsen med 4,4 pct., så vinker Alm. Brand farvel til selskabet i sin portefølje.



Det skriver Alm. Brand i en meddelelse.



"Vi ser fortsat positivt på vindsektoren, men efter dagens kursstigninger til Vestas grundet stigninger i de tyske auktionspriser ser vi større opside i Siemens Gamesa," skriver Alm. Brand i meddelelse.



Alm. Brand kalder Siemens Gamesas udmeldinger på kapitalmarkedsdagen i sidste uge for meget overbevisende for investeringscasen. Her fortalte den tysk-spanske vindmøllegigant, at man forventer en fortsat stabilisering af priserne.



Siemens Gamesa forventer en løftet margin som følge af besparelser på 2 mia. euro frem mod 2020.



"Vi ser Siemens Gamesa som en meget mere sikker omkostningscase med markant opside. Selv hvis priser ikke skulle stabilisere sig, og de ikke helt når i mål med deres meget aggressive omkostningsprogrammer," skriver Alm. Brand.



Siemens Gamesa stiger tirsdag 2,4 pct.



/ritzau/FINANS