Opdateret kl 14.50 - Den danske vindgigant Vestas har en fest på fondsbørsen og har været oppe med over 5 pct. - men er faldet en anelse tilbage, så aktien nu er steget 3,4 pct.



Det sker efter, at der på den seneste auktion for landbaseret vindenergi i Tyskland er uddelt kontrakter til en væsentligt højere pris i forhold til den forrige auktion.



Ifølge Bloomberg er der på decemberauktionen uddelt kontrakter med en samlet kapacitet på 709 megawatt (MW) til en gennemsnitspris på 4,6 eurocent per kilowatt-time (kWh).



Og det skal ses i sammenligning med en gennemsnitsprisen på 3,8 eurocent ved auktionen i november.



"Vestas har selv nævnt udbudspriserne som et vigtigt parameter. Hvis de begynder at stige, er det også et signal om, at den stabilisering i priserne, som Siemens Gamesa har talt om, faktisk er på vej," siger Jacob Pedersen, der er analysechef hos Sydbank, til Ritzau Finans.



"Det er godt nyt for vindmøllepriserne også. Det er det, der er drivkraften i forhold til at se prispresset falde. Jo billigere udviklerne er nødt til at byde ved auktionerne, jo mere pres på priserne hos vindmølleproducenterne lægger det også," forsætter han.