Shippingindustrien fortsætter med at sælge fragtskibe til manuel ophugning på strande i for eksempel Alang i Indien, konstaterer NGO'en Shipbreaking Platform.



Nye data viser, at rederierne i 2017 solgte i alt 835 skibe til ophugning. Heraf blev 543 hugget op på strande i Bangladesh, Indien og Pakistan. Målt på tonnage var der tale om 80,3 pct., viser NGO'ens data.



"Tallene for 2017 er et sørgeligt vidnesbyrd om shippingindustriens modvilje mod at handle ansvarligt," siger Ingvild Jenssen, der er stifter af Shipbreaking Platform.



På NGO'ens liste over ophuggede skibe optræder 16 skibe fra A.P. Møller-Mærsk, hvoraf fire blev ophugget i Indien.



Mærsk kommenterede allerede i slutningen af 2016 sin beslutning om at sende de fire skibe til ophugning i Alang og erklærede ved den lejlighed, at de ville blive skrottet i henhold til Mærsks standarder for ansvarlig skrotning, og at ophugningen ville blive overvåget af det danske rederis egne repræsentanter.



/ritzau/FINANS