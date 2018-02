Relateret indhold Tilføj søgeagent Wal-Mart Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Wal-Mart

Supermarkedsgiganten Walmart skuffer på indtjeningen per aktie i fjerde kvartal af det regnskabsår, der sluttede i januar.



Det skriver Bloomberg News.



Regnskabet viser for fjerde kvartal en indtjening på 1,33 dollar per aktie mod analytikernes forventede 1,37 dollar. Selskabet ser, at den justerede indtjening per aktie for hele næste regnskabsår bliver 4,75-5,00 dollar, mens analytikerne regnede med 5,13 dollar ifølge Bloomberg News.



Walmarts sammenlignelige salg for fjerde kvartal er øget med 2,6 pct. Det er højere, end hvad analytikerne ifølge Bloomberg News forventede, nemlig 2 pct. Omsætningen for fjerde kvartal lød på 136,3 mia. dollar, hvilket var en smule bedre end de 134,8 mia. dollar, som analytikerne havde regnet med.



Selvom Walmarts salg i fjerde kvartal var bedre end analytikernes estimat, viste toplinjen imidlertid et fald på online-salget, skriver Bloomberg News.



/ritzau/FINANS