Grovvaregigant lander rekordregnskab og forgylder ejerne med 131 millioner

Den danske grovvaregigant DLG tjener rekordmange penge.



Det afslører selskabets netop offentliggjorte regnskab for 2017.



Overskuddet før skat lyder på 745 mio. kr., og for første gang nogensinde runder driftsresultatet (ebit) 1 mia. kr.



Indtjeningen stiger således med 16 pct. sammenlignet med 2016.



"Vi er meget tilfredse med årets resultat, der har mere end indfriet vores forventninger. Det gælder også vores finansielle nøgletal. Vi høster nu frugterne af de senere års målrettede og succesfulde omstillingsproces af DLG-koncernen," udtaler Kristian Hundebøll, topchef i DLG, der samtidig sender 131 mio. kr. tilbage til de danske landmænd, som ejer koncernen.



"Det er det højeste beløb nogensinde," lyder det fra topchefen for det over 100 år gamle DLG.



Omsætning står stille



Til gengæld vokser omsætningen ikke. Den lander på 49,1 mia. kr., og det er på samme niveau som i 2016.



"At vi har formået at øge indtjeningen så markant – vel at mærke på samme omsætningsniveau som i 2016 – skyldes, at vi har erobret markedsandele og forbedret indtjeningen inden for koncernens tre hovedforretningsområder. Også de senere års investeringer inden fra æg og fjerkræ har givet et godt afkast på især det skandinaviske marked," siger Kristian Hundebøll.



Tyskland udmærker sig



Indtjeningsfremgangen skyldes især en fortsat positiv udvikling i koncernens tre tyske datterselskaber. Her steg indtjeningen før skat med 21% til 475 mio. kr.



"Den store fremgang er et udtryk for, at vores tyske datterselskaber over en bred kam har vundet betydelige markedsandele. Vi er blevet dygtigere til at udvikle nye produkter, som markedet har taget godt imod, og vi har samtidig en velfungerende logistik- og salgsstruktur," siger koncernchef Kristian Hundebøll.



"Vi har således taget et stort skridt i forhold til at nå vores målsætninger i vores strategi "DLG Leading the Way 2021". Vi forventer, at vi skal generere yderligere vækst gennem større strategiske investeringer i de kommende 1-2 år i Tyskland, Frankrig og Storbritannien," siger Kristian Hundebøll.



DLG-koncernen er et af Europas største grovvareselskaber, og selskabet har hovedkontor på Axelborg i København.



DLG har ca. 6.500 medarbejdere, heraf ca. 2.500 medarbejdere i Danmark og ca. 3.500 i Tyskland.