Zealand Pharma og Uniquest - en del af Queenslands universitet i Australien - starter et nyt samarbejde.



De to skal opdage nye peptid-baserede lægemidler til behandling af mave-tarm-sygdomme og stofskiftelidelser. Og det skal ske ved at kigge på giftstoffer fra dyr.



Det skriver Zealand Pharma i en pressemeddelelse.



/ritzau/FINANS