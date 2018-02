Mærsk: Rival kritiserer strategiændring

Relateret indhold Artikler

A.P. Møller-Mærsks slagplan, der ellers skal holde skuden oven vande, risikerer at gennemhulle skroget. Sådan ser topchefen i verdens femtestørste rederi, Hapag Lloyd, på det danske shippingselskabs stort opslåede strategiændring. Ambitionen om at integrere containerforretningen med havneterminalerne kalder han "ikke ret logisk". Det skriver Finans.



"Jeg mener ikke, der er ret meget fordel i at eje alle mulige terminaler rundt om i verden. I sidste ende fikserer det dit netværk, og det skaber muligvis også ekstra omkostninger, fordi du er tvunget til at bruge dine egne terminaler," siger Rolf Habben Jansen til Finans.



Mærsk besluttede i 2016 at aflive æraen som bredt favnende shipping- og energikonglomerat. Fokus skal fremover ligge i en integreret logistik- og transportkoncern med verdens største containerrederi, Maersk Line, som omdrejningspunkt.



Det bliver ikke en strategi, Hapag Lloyd kopierer, forsikrer den administrerende direktør.



Så sort/hvidt er billedet dog ikke, mener analytikere. Selvom Mærsk får større incitamenter til at lænke containerforretningen i Maersk Line til terminalerne i APM Terminals, regner Michael Field fra Morningstar ikke med, at det distraherer koncernen i forhold til at reducere omkostningerne.



"Det er en korrekt observation af, hvad der kan gå galt. Men jeg tror ikke nødvendigvis, det sker," siger han til Finans.



Ved at Mærsk ejer hele kæden fra skibe til container til havn kan selskabet tilbyde kunderne løsninger, der skaber merværdi, og som andre ikke har, oplyser A.P. Møller-Mærsk til Finans.



/ritzau/FINANS