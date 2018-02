Ørsted bekræfter drøftelser om delvist frasalg af havvindmøllepark

Relateret indhold Artikler

Ørsted bekræfter, at der er "eksklusive drøftelser" om delvist frasalg af 50 pct. af havvindmølleparken Hornsea 1.



Det skriver Ørsted i en meddelelse til fondsbørsen.



Et salg er dog ikke sikkert.



"Der kan ikke gives nogen garanti for, hvorvidt en transaktion vil blive indgået eller for timingen deraf," skriver Ørsted, der henleder opmærksomheden på, at det i Ørsteds regnskab oplyses, at Ørsted venter et delvist frasalg af 50 pct. af Hornsea 1 i andet halvår 2018 eller i 2019.



I november sidste år solgte Ørsted halvdelen af havvindmølleparken Walney Extension til et konsortium bestående af pensionsselskaberne PKA og PFA.



Den samlede salgspris var cirka 2 mia. pund.



/ritzau/FINANS