Medie: Kapitalfond vil købe TDC via skuffeselskab i Luxembourg

Kapitalfonden Macquarie vil købe 50 pct. af TDC via et selskab i Luxembourg. Det skriver Finans , der har kortlagt selskaberne bag DK Telekommunikation, der ejes af ATP, PFA, PKA og Macquarie Infrastructure and Real Assets, som i sidste uge meddelte, at de vil købe TDC.Pensionsselskaberne investerer i DK Telekommunikation via helejede kommanditselskaber, mens den amerikanske kapitalfond ejer 50 pct. via et britisk selskab, DKTUK Limited, der ejes af skuffeselskabet DCI Investments S.a.r.l med adresse i Luxembourg.Ifølge Jan Pedersen, professor i skat ved Aarhus Universitet, åbner turen via Luxembourg for, at udbytter fra et dansk selskab kan sendes til f.eks. moderselskaber placeret i skattely uden, at man skal betale skat."Det er også det, der kaldes Luxembourg-finten. Luxembourg har en noget mere fordelagtig beskatningslovgivning, når det gælder udbytter og datterselskabsudbytter," siger han til Finans.Det har intet på sig, lyder det fra Arthur Rakowski, næstformand i bestyrelsen i Macquarie Infrastructure and Real Assets."Under vores ejerskab vil alle gældende danske selskabsskatter betales af TDC, inden der udbetales udbytte til aktionærerne. Derudover vil overtagelsen og den foreslåede ejerstruktur ikke have nogen indflydelse på de selskabsskatter, der skal betales af TDC," lyder det til Finans i en separat artikel.