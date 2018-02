Amerikansk kapitalforvalter sælger TDC-aktier: Ikke længere storaktionær

Kapitalforvaltningsselskabet T. Rowe Price Group har reduceret sin beholdning af aktier i den danske telekoncern TDC og ejer herefter mindre end 5 pct. af det samlede antal aktier, hvilket er grænsen for at kunne kalde sig storaktionær.



Det oplyser TDC mandag eftermiddag i en meddelelse til fondsbørsen.



Så sent som i fredags kunne en anden amerikansk kapitalforvalter, Blackrock, meddele, at den omvendt havde øget sin beholdning af TDC-aktier og derved ejer 5,13 pct. af teleselskabet.



Ejerskabet over TDC har på det seneste været et flittigt nævnt tema i den danske nyhedsstrøm, da telekoncernen først stod til at udstede en masse nye aktier i forbindelse med en overtagelse af medievirksomheden MTG's nordiske forretning.



Det blev dog droppet, efter at TDC modtog et overtagelsestilbud fra et konsortium bestående af de danske pensionskasser ATP, PKA og PFA samt den australske investeringsbank Macquarie.



Sammen med overtagelsestilbuddet anbefalede bestyrelsen hos TDC sine aktionærer at takke ja til tilbuddet, der lyder på 50,25 kr. per aktie. Det svarer til en samlet betaling på små 41 mia. kr. for den danske telekæmpe.



Mandag eftermiddag skal der 49,35 kr. til at købe en aktie i TDC.



/ritzau/FINANS