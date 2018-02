GN vil have Leo Pharma-topchef ind i bestyrelsen

Der er lagt op til en enkelt udskiftning i bestyrelsen hos GN Group, når det danske selskab afholder ordinær generalforsamling i hovedkvarteret i Ballerup den 13. marts.



Carsten Krogsgaard Thomsen, der er finansdirektør hos NNIT og i øvrigt bror til Mads Krogsgaard Thomsen, der er forskningsdirektør hos Novo Nordisk, har meddelt bestyrelsen, at han ikke ønsker at genopstille.



I stedet foreslår GN Groups bestyrelse valg af Gitte Pugholm Aabo som nyt bestyrelsesmedlem. Hun har gennem godt 10 år været topchef hos Leo Pharma.



Det fremgår af indkaldelsen til generalforsamlingen.



Ud over forslaget om et nyt medlem lægger bestyrelsen op til at give sig selv en lønforhøjelse, idet basisvederlaget ifølge forslaget skal hæves med 10 pct. til 275.000 kr.



De menige medlemmer modtager det beløb i løn for deres arbejde, mens næstformanden honoreres med to gange basisvederlaget, og formanden - der i GN Groups tilfælde er norske Per Wold-Olsen - modtager tre gange basisvederlaget.



Vederlaget til bestyrelsen har været uændret siden 2014.



/ritzau/FINANS