Lundbeck udvider bestyrelsen: Foreslår Hempels topchef som ny mand

Lundbeck vil på den kommende generalforsamling foreslå amerikaneren Jeffrey Berkowitz samt Hempels topchef, Henrik Andersen, til bestyrelsen. Ud træder Jens Jesper Ovesen, der ikke ønsker genvalg.



Det fremgår af en indkaldelse til generalforsamlingen.



Jeffrey Berkowitz er tidligere koncerndirektør i UnitedHealth Group og administrerende direktør for UnitedHealths datterselskab Optum International siden 2016.



- Jeffrey Berkowitz' særlige kompetencer i forbindelse med bestyrelsesarbejdet i Lundbeck er blandt andet hans globale erfaring med betalere, farmaceutiske virksomheder, special- og detailapoteker og grossister, med ansvar for generisk og brandede indkøb og lagerstyring såvel som prissætnings-, refusions-, specialapotek- og sundhedsstrategier, hedder det i indkaldelsen.



Henrik Andersens kompetencer i forbindelse med bestyrelsesarbejdet i Lundbeck omfatter erfaring med regnskab, finans, kapitalmarkeder, international handel og strategisk ledelse af internationale virksomheder, skriver Lundbeck videre.



Bestyrelsen venter at genvælge Lars Søren Rasmussen og Lene Skole-Sørensen som formand og næstformand.



/ritzau/FINANS