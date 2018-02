Belgisk domstol truer Facebook med bøde på 745 mio kr: Kræver at det sociale medie sletter data

En belgisk domstol truer Facebook med en bøde på op til 100 millioner euro, svarende til omkring 745 millioner kroner, hvis det fortsætter med at krænke privatlivets love om privatlivets fred ved at spore personer, som ikke er medlem af Facebook.



I en sag, som er blevet rejst af et af Belgiens overvågningsorganer, siger domstolen også i en kendelse, at Facebook må slette alle data, som det ulovligt har indsamlet om belgiske statsborgere, som ikke selv er medlemmer af Facebook.



"Facebook har informeret os utilstrækkeligt om indsamling af informationer om personer og om de data, der indsamlet, ligesom vi ikke har fået nok at vide om, hvad der sker med informationerne, og hvor længe de bliver lagret," siger domstolen i en 84 sider lang kendelse.



Den sociale medie bruger forskellige metoder til at spore personers adfærd på internettet, hvis de ikke er med på Facebook. Der bliver placeret cookies og usynlige pixels på hjemmesider, som tilhører helt andre personer.



Facebook, som har hovedkvarter i Californien, siger, at det vil appellere kendelsen fra den belgiske domstol i Bruxelles.



